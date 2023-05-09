الشوط الأول.. صاروخية #فينسيوس تضع #ريال_مدريد في المقدمة أمام #مانشستر_سيتي

انتهى الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بتقدم الفريق الملكي بهدف دون رد.

سجل البرازيلي فينيسيوس جونيور هدف التقدم لصالح ريال مدريد في الدقيقة ٣٦ من تسديدة صاروخية.

وجاء تشكيل ريال مدريد اليوم على النحو الآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: إدواردو كامافينجا، ديفيد ألابا، أنطونيو روديجر، داني كارفاخال.

وسط الملعب: لوكا مودريتش، توني كروس، فيدريكو فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، رودريجو جوس.

كما أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي تشكيل الفريق والذي جاء على النحو الآتي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، جون ستونز، مانويل أكانجي.

خط الوسط: جوندوجان، رودري، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: هالاند، جريليش.