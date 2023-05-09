رئيس مجلس القيادة اليمني والسفير السعودي يبحثان جهود #المملكة لتجديد الهدنة

ناقش الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد سعيد آل جابر جهود وساطة المملكة لتجديد الهدنة، وتخفيف المعاناة الإنسانية، ووقف إطلاق النار، وفرص التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن برعاية الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال لقاء العليمي مع السفير السعودي اليوم في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن.

ونقل السفير آل جابر تحيات خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وليِّ العهد رئيسِ مجلس الوزراء.

وبحث الاجتماع الوضع على الساحة اليمنية، والإصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة.