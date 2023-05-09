سوريا تستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية في #السعودية #عاجل

أعلنت سوريا عن استئناف عمل البعثة الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية.

وقال مصدر رسمي بوزارة الخارجية والمغتربين في بيان مساء اليوم نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا": "انطلاقاً من الروابط العميقة والانتماء المشترك لشعبي الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية، وتجسيداً لتطلعات شعبي البلدين وإيماناً من الجمهورية العربية السورية بأهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين الدول العربية بما يخدم العمل العربي المشترك، فقد قررت الجمهورية العربية السورية استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية".