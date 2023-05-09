الحسم في الإياب.. تعادل مثير بين #ريال_مدريد و #مانشستر_سيتي في #دوري_أبطال_أوروبا

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في ذهاب نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا وذلك بهدف لكل فريق في اللقاء الذي أقيم على ملعب سانتياجو برنابيو.

منح فينيسيوس بقذيفة لا تصد ولا ترد التقدم لصالح ريال مدريد في شوط اللقاء الأول، بعدما بدأ السيتي اللقاء بضغط واستحواذ ولكن لم يتمكن من استغلاله للتسجيل، فيما كانت تسديدة الريال الوحيدة على المرمى خلال الشوط أتت عن طريق فيني في الدقيقة 36 ليسجل أول الأهداف.

ومع دخولنا في الشوط الثاني، بدأ الريال تقديم المتعة، فمع الدقيقة 50 تمكن ريال مدريد دخول منطقة العمليات بتمريرات قصيرة انتهت بتسديدة من بنزيما تصدى لها الحارس لتخرج ركنية لصالح ريال ممتع في شوط اللقاء الثاني.

وفي المقابل أتى الرد سريعًا من انفراد لدي بروين في الجانب الأيمن مع الدقيقة 51 ليسددها ويتصدى لها كورتوا قبل أن يبعدها ألابا لركنية قبل وصولها لهالاند، ليتبادل الفريقان الخطورة وتسيطر معها المتعة على أحداث اللقاء.

واستمر ألابا في غلقه على أي متنفس لهالاند الذي سدد في الدقيقة 55 كرة أبعدها النمساوي لركنية ليحافظ على شباك الريال نظيفة، ولكن مع الدقيقة 67 استطاع دي بروين إدراك التعادل لصالح السيتي بتسديدة رائعة من نفس مكان هدف فيني في الشوط الأول رغم سيطرة وضغط كبير أيضًا من الريال.

ومع الدقيقة 78 أبعد إيدرسون رأسية بنزيما التي كانت في اتجاه المرمى بعد ركلة ثابتة لعبها كروس في الزاوية البعيدة باتجاه المهاجم الفرنسي، ليستمر التعادل وينتهي اللقاء بهذه النتيجة ليكون الحسم في ملعب الاتحاد في إياب نصف النهائي بين الطرفين.