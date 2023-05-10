زيادة مُفاجئة في مخزونات الخام الأمريكي تهبط بأسعار #النفط.. وخام “#برنت” عند 76 دولارا للبرميل

ضغطت بيانات صادرة عن معهد البترول الأمريكي على أسواق النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة.

وكشفت البيانات عن زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكي وسط حالة ترقب من المستثمرين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة لشهر أبريل والتي قد تعطي مؤشرا لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) المقبل بشأن أسعار الفائدة.

وارتفعت مخزونات الخام الأميركية بنحو 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 5 مايو فيما ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 399 ألف برميل حسبما أفاد معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء.

وانخفض خام برنت 53 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 76.91 دولاراً للبرميل في ، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53 سنتا أو 0.73 بالمئة إلى 73.18 دولار ليقلص مكاسب الجلسة السابقة، بحسب بيانات "رويترز".