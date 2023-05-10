استشهاد فلسطينيان برصاص #قوات_الاحتلال الإسرائيلي في اقتحام لمدينة #جنين

استشهد فلسطينيان فجر اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام بلدة قباطية بمدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية أنه استشهد فلسطينيان وجرح عدد آخر برصاص قوات الاحتلال، خلال عملية اقتحام واسعة نفذتها قوات الاحتلال لبلدة قباطية، لافتةً أن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من نقل الجرحى.

وعبثت بمحتويات عدة منازل، وحاصرت عدداً منها، خلال عملية الاقتحام، التي تخللها إطلاق نار كثيف تجاه الفلسطينيين.

وفي رام الله، أصيب ثلاثة فلسطينيين برصاص المستوطنين، خلال اقتحامهم قرية دير دبوان شرق المدينة.