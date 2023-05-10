الشرطة_الباكستانية: جلسة محاكمة #عمران_خان بمكان احتجازه اليوم

أعلنت الشرطة الباكستانية إن رئيس الوزراء السابق عمران خان لن يُنقل للمثول أمام المحكمة، وإن جلسة محاكمته المقررة اليوم الأربعاء ستنعقد في مكان احتجازه.

وأوقف عمران خان، أمس الثلاثاء أثناء مثوله أمام محكمة في إسلام أباد في إحدى القضايا العديدة التي تستهدفه منذ إزاحته من السلطة السنة الماضية، ما تسبب بخروج تظاهرات منددة في مختلف أنحاء البلاد.

وصبّ عدد من المتظاهرين غضبهم على الجيش فاقتحموا مقر قائد الوحدة في لاهور وحاصروا بوابة القيادة العامة للجيش في مدينة روالبيندي.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مناصري خان الذين كانوا يتظاهرون في كراتشي (جنوب) ولاهور (شرق).

وأغلق متظاهرون طرقا في إسلام أباد وكذلك في مدينة بيشاور غرب العاصمة وغيرهما ، وقالت شرطة إسلام أباد على حسابها على "تويتر": "لقد تم توقيف عمران خان في قضية قدير تراست" في إشارة الى قضية فساد.

وأظهرت محطات التلفزيون المحلية مشاهد فوضى أمام المحكمة حيث دارت صدامات بين مؤيدي حزب حركة إنصاف وعناصر الأمن.