عبر منصة “#ساهم”.. #حملة_التبرع_ السعودية لإغاثة الشعب السوداني تقترب من جمع 1.5 مليون ريال

ارتفعت حملة التبرع السعودية لإغاثة الشعب السوداني لتقترب من جمع 1.5 مليون ريال.

وبلغ إجمالي المبالغ التي جمعها عبر منصة "ساهم" مليون ريال و 448 ألف ريال ، وبلغ عدد المتبرعين 11.708 متبرع من المواطنين والمقيمين داخل المملكة.

وأطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، الحملة الشعبية عبر منصة "ساهم" لمساعدة الشعب السوداني الشقيق.

وقال معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة، بمناسبة إطلاق الحملة: إنه إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، يُطلق مركز الملك سلمان للإغاثة حملة التبرعات الشعبية للأشقاء المتضررين في السودان، مشيراً إلى أن هذا التوجيه الكريم يجسد الصفات النبيلة التي تتحلى بها قيادة هذا الوطن المعطاء وشعبه العزيز الذي استجاب لدعوة قيادته.

وأوضح معاليه أنه سيجري جمع التبرعات عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة، وكذلك من خلال تطبيق "ساهم" أو الحساب البنكي الموحد المخصص للحملة أو عبر قنوات التبرع المتعددة الموجودة على موقع المركز، مؤكداً أن الحملة تتضمن تقديم مساعدات إغاثية وطبية للمتضررين هناك، داعياً الجميع إلى التبرع عبر منصة "ساهم" لأشقائهم في السودان.

وبين معاليه أن المركز لا يقتطع من التبرعات أي رسوم إدارية وتصل لمستحقيها كاملة.