اعتماد تشغيل #مركز_السكر بـ #مستشفى_الملك_سعود في #عنيزة

منحت وزارة الصحة، مُمثلةً في الإدارة العامة لشؤون المراكز المتخصصة، مركز السكر في مستشفى الملك سعود بعنيزة التابع لتجمع القصيم الصحي، شهادة الاعتماد والتصنيف لتشغيل المركز لمدة سنة، وذلك بعد اجتياز عملية التقييم التي أجرتها لجنة فحص متخصصة، ونجاح المركز في تطبيق المعايير المعتمدة من قبل الوزارة.

وذكر تجمع القصيم الصحي أن حصول مركز السكر في مستشفى الملك سعود بمحافظة عنيزة على شهادة التشغيل من قبل الوزارة، يعد نجاحًا نوعياً يضاف إلى سلسلة من الإنجازات السابقة في خطط التطوير وبرامج التحسين للخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.

وشدد على أنه يولي اهتمامًا كبيرًا بجوانب تطبيق معايير الجودة وتطوير مضامينها، والتحسين المستمر للخدمات المقدمة للمراجعين في جميع منشآته ومرافقه الصحية، والحصول على المزيد من شهادات وتراخيص الاعتماد المحلية والعالمية، بما يلبي التطلعات المنشودة، ويتواكب مع برنامج التحول الصحي ورؤية المملكة 2030.