لحملة #الثانوية_العامة.. فتح باب القبول في #معهد_الصناعات_ البلاستيكية

أعلن المعهد العالي للصناعات البلاستيكية عن فتح باب القبول لحملة الشهادة الثانوية العامة لجميع التخصصات للفصل التدريبي الأول للعام الحالي 1444 / 1445هـ، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للمعهد «www.hipf.edu.sa».

وذكر المعهد أن الدفعة المتقدمة للقبول تعد الـ33 منذ تأسيس المعهد العالي للصناعات البلاستيكية في شعبان 1428هـ، والذي يعد معهداً غير ربحي أسس بمبادرة كريمة من وزارة الطاقة، ليهتم بدعم مصانع البلاستيك الوطنية، وبتوفير الكوادر السعودية المؤهلة والمدربة وفق أعلى المعايير المهنية المتوافقة واحتياجات سوق العمل في مجال صناعة البلاستيك بالمملكة.

وأفاد بأن مدة التدريب سنتان في تقنيات البلاستيك على أحدث خطوط الإنتاج، كما يقدم البرنامج كاملاً باللغة الإنجليزية، وعند إنهاءه بنجاح، يُمنَح الخريج شهادة «الدبلوم في تقنية تصنيع البلاستيك».