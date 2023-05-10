القبض على مُقيم لترويجه مخدر #الشبو في #جدة

قبضت دوريات الأمن في محافظة جدة على مقيم من الجنسية الباكستانية، لترويجه مادة «الميثامفيتامين» المخدر «الشبو».

وضُبط بحوزة المتهم هواتف متنقلة ومبلغ مالي، فجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، علاوة على رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني «[email protected]».

وستُعالج جميع البلاغات بسرية تامة.