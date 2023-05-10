عبر برنامج «#مهارات».. 6 آلاف فرصة تدريبية بـ «#جامعة_أمِّ_القُرى»

أطلق معهد البحوث والدِّراسات الاستشاريَّة في جامعة أمِّ القرى، برنامج "مهارات"، بالشَّراكة مع صندوق تنمية الموارد البشريَّة "هدف".

ويتضمن البرنامج أكثر من 60,000 فرصة تدريبيَّة بهدف تعزيز المهارات المعرفيَّة والمهنية، من خلال أكثر من 150 برنامجًا تدريبيًّا موجَّها للموظَّفين في القطاع الخاص وغير الربحي.

ويوفر البرنامج عدداً من الدَّورات التَّدريبيَّة في المهارات العامَّة والمهارات المهنيَّة، ويعمل على تعزيز الإدراك المعرفي لدى العاملين بسوق العمل، وربط الموظَّف من خلال المهارات التي يتلقاها بمهامه الوظيفيَّة، مما يمكنه من تنفيذ مستهدفاته الوظيفيَّة، ويزيد من استقراره الوظيفي على رأس العمل.

من جهته، قال عميد معهد البحوث والدِّراسات الاستشاريَّة بجامعة أمِّ القرى الدكتور محمد ب الشريف: إنَّ "مهارات" يتم تنفيذه بالشَّراكة مع صندوق تنمية الموارد البشريَّة " هدف"، ويستهدف 10 قطاعات حيويَّة مرتبطة بسوق العمل.

وتشمل القطاعات مجالات الصِّناعة والهندسة والطَّاقة والتَّعدين، والسِّياحة والمطاعم والفندقة والمعارض، والإعلام والنَّشر والتَّوزيع، والاتِّصالات وتقنية المعلومات، والإدارة والتَّسويق والمحاسبة، والطِّب والرِّعاية الصِّحية، والنَّقل والبريد والتَّخزين، علاوةً على قطاعي الماليَّة والتَّأمين والتَّمويل، والصِّحة والسَّلامة المهنيَّة، والقطاع غير الرّبحي.