انعقاد لجنة التشاور السياسي السعودي المصري للتباحث حول تعزيز العلاقات الثنائية

انعقدت لجنة المتابعة والتشاور السياسي على مستوى كبار مسؤولي وزارتي الخارجية في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الشقيقة، اليوم الأربعاء، في فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة.

وترأس مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية، السفير الدكتور سامي بن عبد الله الصالح، الجانب السعودي، ومن الجانب المصري السفير علاء موسى، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية.

وتباحث الجانبان حول تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك