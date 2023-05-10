سوريا: #الأسد يتلقى دعوة من #خادم_الحرمين لحضور القمة العربية في #جدة #عاجل

قالت وكالة الأنباء السورية «سانا»: إن الرئيس بشار الأسد، تلقى دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود «يحفظه الله»؛ للمشاركة في الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي ستعقد في مدينة جدّة في الـ 19 من مايو الجاري.

ونقل الدعوة للرئيس الأسد السفير نايف السديري، سفير السعودية في الأردن، وحمَّل الأسد السفير السديري تحياته وشكره لخادم الحرمين الشريفين على الدعوة.

وأكد أن انعقاد القمة العربية المقبلة في السعودية سيعزز العمل العربي المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب العربية.