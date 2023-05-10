الجاذبية وإطفاء حريق وأعراض جانبية.. #مشاهد من تدريب رائد الفضاء السعودي #علي_القرني (فيديو)

نشرت قناة «الإخبارية» مشاهد من إعداد وتدريب رائد الفضاء علي القرني، استعداداً لانطلاقة رحلته إلى الفضاء الخارجي.

وظهر «القرني» وهو يتدرب على العديد من المهام اللازمة لرحلة الفضاء، من بينها إطفاء الحريق وصيانة الأجهزة، وغيرها مما قد يحتاجه حال حدوث أي طارئ.

وصياح اليوم الأربعاء، أكدت الهيئة السعودية للفضاء جاهزية رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني لمهمة محطة الفضاء الدولية، المخطط إطلاقها في الربع الثاني من العام الحالي 2023م، وذلك بعد إكمال البرنامج التدريبي الخاص بالرحلة، والذي استمر لمدة 9 أشهر.

وذكرت الهيئة أن رائدي الفضاء السعوديين أكملا فترة التدريب بنجاح ودخلا فترة الحجر الصحي، استعداداً لانطلاق المهمة العلمية في الوقت المحدد إلى الفضاء.

وسينطلق رائدا الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني لمحطة الفضاء الدولية «ISS»، في مهمة تهدف لإجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة في بيئة الجاذبية الصغرى، منها 3 تجارب تعليمية توعوية، خلال الرحلة الفضائية، والتي تأتي ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء، الذي يُحقق طموحات المملكة ومستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال الفضاء.

وبالنسبة لتفاصيل ما تلقاه من تدريب، عاش الرئدان تجارب محاكاة لـ12 يومًا في الفضاء، نُفذت خلالها تجارب لاختراق الغلاف الجوي للأرض، وما يصاحبها من تأثير قوى الجاذبية والتسارع، والسحب الثقيل للجاذبية على جسم الإنسان.

كما تدربا على المعدات والإجراءات اللازمة لإتمام المهمة في محطة الفضاء الدولية، وذلك مع شركتي «أكسيوم سبيس» و«سبيس إكس»، في المركز الوطني للتدريب والبحوث الفضائية (NASTAR) أحد المرافق الخاصة بمحاكاة الطيران الحديثة بولاية بنسلفانيا.

وتضمنت التجارب أيضاً تدريبات انعدام الجاذبية والوزن وممارسة الطفو، والتدريب على مهارات الاتصال في المدار، والتعرف على الأعراض الجانبية أثناء رحلات الفضاء.