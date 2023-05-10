شيف من #مكة تبتكر #كبسة_صحية: أرز وقرنبيط.. ومُناسبة لـ«الكيتو دايت»

جذبت الشيف مرام الشريف الأنظار خلال مشاركتها في مؤتمر حائل لطب نمط الحياة، من خلال وصفاتها لعدد من الأكلات السعودية الشهيرة لكن بطريقة صحية.

وتمكنت الشيف الحاصلة على الدكتوراه الفخرية في فنون الطهي من التوصل إلى طريقة لإعداد «كبسة» بـ«طريقة صحية».

وقالت المدربة والمحكمة على المستويين المحلي والدولي في فنون الطهي، إنها مهتمة بالطعام الصحي، حتى لُقبت في مكة المكرمة بـ«ملكة الكيتو».

وبينت مديرة ملتقى الطهاة المحترفين سبب إطلاق لقب «ملكة الكيتو» عليها، قائلة: «أقلب الأكلات العادية المعروفة إلى وصفات كيتو».

وكشفت عن مشاركتها في إحدى مسابقات مؤتمر حائل لطب نمط الحياة بـ«الكبسة الصحية»، مضيفة: «سوينا كبسة بطريقة صحية استخدام الأرز والقرنبيط»، مشيرة إلى أن هذه الأكلة تناسب الحمية الغذائية المعروفة بـ«الكيتو دايت».

وانطلق مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة 2023 في نسخته الثانية، الإثنين الماضي، بتنظيم من وزارة الصحة، ممثلةً في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، ويستمر على مدى 5 أيام ، بمشاركة 75 متحدثًا من مختلف دول ‏العالم، وعدد ‏من ‏الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، يصاحبه عدد من الفعاليات .

وتمتد فعاليات المؤتمر إلى جميع محافظات حائل، وتتضمن ‏برنامجاً تثقيفياً وآخر خاص بصحة المرأة والطفل، وذلك بهدف تحقيق أحد مستهدفات «رؤية السعودية 2030» لمجتمع صحي، من خلال خفض معدل الإصابة بالأمراض المزمنة، وفي مقدمتها «السكري» من الدرجة الثانية، والسمنة ومضاعفاتها، وتحسين جودة الحياة، وبناء مجتمع حيوي وصحي.