كم نقطة يحتاجها #الاتحاد للتتويج ببطولة #دوري_روشن

اقترب فريق الاتحاد من التتويج ببطولة دوري روشن في الموسم الجاري.

ويمتلك الاتحاد في رصيده 62 نقطة من 26 مباراة وتتبقى له 4 مباريات، في حين يملك النصر 57 نقطة من 26 مباراة وتتبقى له أيضا 4 مباريات.

وبات الاتحاد بحاجة إلى 7 نقاط لحسم لقب الدوري السعودي رسميا، وحتى لو فاز النصر في مبارياته الأربع المتبقية فإن رصيده سيصل إلى 69 نقطة.

وحال نجاح الاتحاد في حصد 7 نقاط فإن الفريقين سيتساويان في عدد النقاط، لكن العميد يتفوق في المواجهات المباشرة، إذ تعادل مع النصر سلبيا ذهابا قبل أن يفوز 1/0 في الإياب بهدف رومارينيو.