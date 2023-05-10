تقرير بريطاني: #السعودية تسعى لإنشاء #قناة_إخبارية_دولية باللغة الإنجليزية #عاجل

كشف تقرير صحفي بريطاني عن عزم المملكة العربية السعودية إطلاق قناة إخبارية باللغة الإنجليزية، في إطار «توسيع النفوذ الإعلامي للمملكة حول العالم».

ونقلت صحيفة « فايننشال تايمز» البريطانية عمن وصفتهم بـ«أشخاص مطلعين على المشروع»، إن «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» تواصلت مع مركز استشارات إعلامية لدراسة جدوى ونطاق المشروع المنتظر.

وأضافت الصحيفة: «على الرغم أن الفكرة والمشروع لا يزال في مراحله المبكرة، لكن هؤلاء الأشخاص قالوا إنها ستكون ثاني أكبر قناة باللغة الإنجليزية في العالم العربي».

وقال مصدر مطلع للصحيفة: «تدشين هذه القناة يأتي على ضوء رغبة السعودية في وجود قناة من شأنها أن تساعد في إيصال سياساتها إلى العالم».