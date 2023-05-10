السعودية أمام #موريتانيا في انطلاقة #كأس_العرب_للشاطئية

تنطلق مساء غدٍ الخميس في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية، النسخة الرابعة لبطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية، التي يُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي خلال الفترة من 11 إلى 20 مايو الحالي، بمشاركة منتخبات السعودية وموريتانيا والمغرب ولبنان، وعمان وفلسطين وقرغيزستان ومصر، والإمارات وليبيا والكويت وجزر القمر.

وتُقام مباراتان ضمن منافسات اليوم الأول من البطولة، الأولى بين منتخبي السعودية وموريتانيا، والثانية بين منتخبي المغرب ولبنان.

اجتماع اللجنة المنظمة

في جانب آخر، عَقدت اللجنة المنظمة برئاسة عضو اللجنة الأستاذ معيض الشهري، اجتماعها الأول صباح يوم الأربعاء بحضور أعضاء اللجنة، واطلعت على كافة الاستعدادات الأخيرة لانطلاقة منافسات البطولة، حيث تم الاطلاع على لائحة البطولة وجدول المباريات وقائمة الحكام المُعتمدة من لجنة الحكام، بجانب اعتماد أهلية اللاعبين واعتماد الحكام والمراقبين والمنسقين.

كما وقفت اللجنة على جاهزية ملعب البطولة وكافة النواحي التنظيمية والإدارية والفنية والتشغيلية، ودعت جميع الجماهير الرياضية لحضور المباريات، من خلال الحصول على تذكرة مجانية عبر منصة "مكاني"، حيث تمت تهيئة مدرجات تتسع لألفي مقعد، وهي متاحة لكافة الجماهير؛ أفراد وعوائل، وذلك في شاطئ كورنيش الحمراء في محافظة جدة.

اجتماع لجنة الحكام

في جانب آخر، أقامت لجنة الحكام اختبار لياقة بدنية للحكام المشاركين في إدارة مباريات البطولة، حيث أكد عضو لجنة الحكام الأستاذ إبراهيم المنصوري أنه تم اختيار 19 حكماً عربياً يُمثلون خيرة الحكام العرب في قارتي آسيا وأفريقيا، وذلك لإدارة مباريات البطولة وقيادتها تحكيمياً، مشيراً إلى أنه تم إجراء اختبارات لياقية ميدانية صباح اليوم الأربعاء لكافة الحكام، وتم اجتيازها بنجاح.

وبعد ذلك، عُقد الاجتماع الفني التنسيقي التحضيري لمباريات البطولة، بحضور ممثلي المنتخبات المشاركة، حيث تم اطلاعهم على لوائح البطولة وأنظمة المباريات ومواعيد التدريبات والمباريات، بجانب اعتماد قمصان وألوان المنتخبات المشاركة.

* المؤتمرات الصحفية لمدربي المنتخبات

في جانب آخر، عُقد المؤتمر الصحفي لمدربي المنتخبات مساء اليوم في محافظة جدة، وذلك تأهباً لانطلاقة منافسات كأس العرب لكرة القدم الشاطئية 2023، للحديث عن آخر الاستعدادات الخاصة بالمشاركة في البطولة.

ورحّب مدرب المنتخب السعودي قوقا زلوكوفيك، بالمنتخبات المشاركة في البطولة، مُتمنياً أن تحقق النجاح المتوقع منها، مضيفاً: "بدأنا الاستعداد للمشاركة في البطولة بعد نهاية شهر رمضان المبارك، والمنتخب يشهد تطوراً تدريجياً في المستوى، ولعبنا عدداً من المباريات الودية كان أبرزها أمام المنتخب المصري، وهدفنا هو تحقيق الكأس وليس مجرد الاستضافة والمشاركة، وننتظر من الجماهير الحضور وتقديم الدعم للاعبين".

من جانبه، قدم مدرب منتخب لبنان خالد برجاوي، شكره للاتحاد العربي لكرة القدم على تنظيم كأس العرب لكرة القدم الشاطئية، وللاتحاد السعودي على الاستضافة، مضيفاً بقوله: "تحضيراتنا للبطولة كانت جيدة، حيث لعبنا 3 مباريات ودية أمام المنتخب الكويتي، ولدينا لاعبين شُبان نتمنى أن نحقق معهم كأس البطولة بعد أن احتل الفريق المركز الثاني في النسخة الماضية".

بينما أعرب مدرب منتخب موريتانيا موسى باغيغو، عن سعادته البالغة بوجوده في السعودية، مقدماً شكره للاتحادين العربي والسعودي على تنظيم واستضافة البطولة، مؤكداً: "نحن هنا للتعلم من الأشقاء العرب، منتخبنا حديث العهد في هذه اللعبة، وبعض المنتخبات تسبقنا بسنوات، وهذه هي البداية بالنسبة لنا، وأتمنى التوفيق للجميع".

في المقابل، أعرب مدرب منتخب المغرب عمر سيلا عن سعادته بالمشاركة في البطولة مشيراً إلى أنه يتوقع نسخة قوية هذا العام، مُضيفاً: "قمنا بالاستعداد بشكل جيد، ونحن جاهزون للمشاركة والتتويج بالكأس، بالرغم من صعوبة المنافسة في ظل وجود منتخبات قوية، وفي النهاية سيُتوج المنتخب الأفضل باللقب".

من جهته، قدّم مدرب منتخب فلسطين سامي سالم شكره للاتحاد العربي والقائمين على البطولة على ما وجدوه من حسن ضيافة، وقال: "أتشرف بوجودي بين مدربين كبار، جئنا في ظل ظروف صعبة، ومع ذلك سنقدم مشاركة فعّالة ونرفع اسم فلسطين عالياً ونحن قادرون على ذلك، استعداداتنا جيدة وتتوافق مع صعوبة مجموعتنا التي يتواجد فيها منتخب عمان ثالث آسيا، ومصر وصيف أفريقيا، ولدينا لاعبين يشاركون لأول مرة، ونسعى للحفاظ على سمعة منتخبنا، ونطمح لتقديم نتائج إيجابية".

في جانب آخر، أعرب مدرب منتخب عمان طارق هلال عن سعادته البالغة بعودة تنظيم بطولة الكرة الشاطئية بعد غياب دام عدة سنوات، وقال: "كنا ننتظر هذه البطولة منذ أعوام عديدة، ونشتاق كثيراً للمشاركة وتحقيق اللقب، خاصة وأننا استعددنا بشكل جيد في تايلاند، وتأهلنا إلى بطولة كأس العالم، ونحن نحترم كل المنتخبات المشاركة، وأتمنى نجاح تلك النسخة".

من جانبه، قدّم مدرب منتخب مصر مصطفى لطفي الشكر للاتحادين العربي والسعودي على تنظيم واستضافة البطولة، مُتمنياً أن تُقام المنافسات بشكل سنوي لرفع مستوى المنتخبات العربية، مضيفاً: "أقمنا معسكراً إعدادياً في الإسكندرية وخضنا خلاله مباريات وديّة كان أبرزها أمام المنتخب الإماراتي الشقيق، كما أننا وصلنا إلى جدة قبل انطلاق المنافسات بـ5 أيام، وواجهنا المنتخب السعودي وديا".

أما مدرب منتخب ليبيا محمد المرني، فقد صرّح بقوله: "كانت تحضيراتنا موفقة، والأهم هو الالتقاء بالأشقاء العرب، ونتمنى الاستمرارية للبطولة كونها تساهم في تحسن مستويات المنتخب الوطني، وأتمنى التوفيق للجميع".

من جانبه، أبدى مدرب منتخب الكويت أحمد عبدالرازق سعادته الكبيرة بعودة البطولة بعد غياب، مُثمناً دور الاتحاد العربي في المساهمة بالارتقاء بمستويات المنتخبات بتنظيم مثل هذه البطولات، وقال: "مجموعتنا تضم منتخبات قوية سبق للبعض منها تحقيق بطولات، ومنتخبنا في طور التحسن في الأداء والنتائج، حيث أننا صعدنا لأول مرة لدور الثمانية في بطولة آسيا، وأتمنى تقديم مستويات ونتائج مشرفة".