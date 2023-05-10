دراسة طبية حديثة: التحدث في الهاتف نصف ساعة أسبوعياً يصيب بمرض خطير

حذرت دراسة طبية حديثة من أن التحدث باستخدام الهاتف المحمول لمدة 30 دقيقة أو أكثر في الأسبوع الواحد، يزيد من مخاطر الإصابة بأحد الأمراض الخطيرة.

وذكرت الدراسة المنشورة في «المجلة الأوروبية للقلب»، ونقلتها عدة مواقع مهتمة بالشؤون الصحية، أنه «تم ربط المستويات المنخفضة من طاقة ترددات الراديو المنبعثة من الهواتف المحمولة بارتفاع ضغط الدم».

وقال مؤلف الدراسة البروفيسور زيانهوي قين، من جامعة الطب الجنوبي في الصين، إن «عدد الدقائق التي يقضيها الأشخاص في التحدث على الهاتف المحمول، هو ما يهم من أجل الصحة»، مضيفاً: «تزايد عدد الدقائق يعني مخاطر أكبر».

ونبهت الدراسة إلى أن التحدث عبر الهاتف لفترات طويلة من الوقت، يكون له بعض الآثار الجانبية الأخرى على الصحة الجسدية والعقلية، مثل: زيادة توتر العضلات، وألم الأذن أو تلف طبلة الأذن، وإجهاد العين، والتأثير على التركيز، علاوة على الإجهاد.