البورصات_الخليجية تغلق على تباين

أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج، على تباين، اليوم الأربعاء وتراجع المؤشر السعودي 0.1 بالمئة متأثرا بخسائر سهم الشركة السعودية للكهرباء، وارتفع المؤشر في دبي 0.1 بالمئة مدعوما بصعود سهم هيئة كهرباء ومياه دبي 1.2 بالمئة، وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.4 بالمئة.

وتراجع المؤشر في قطر 0.2 بالمئة متأثرا بهبوط سهم بنك قطر الوطني،أكبر بنوك الخليج، اثنين بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، صعد المؤشر المصري للأسهم القيادية واحدا بالمئة مدعوما بارتفاع سهم أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية 4.2 بالمئة.