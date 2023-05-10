اللجنة الأمنية في #الرياض تضبط رتبًا عسكرية مخالفة وتغلق محالًا تجارية

ضبطت اللجنة الأمنية لمراقبة محال الملابس العسكرية بمنطقة الرياض أكثر من 28 ألفًا من الرتب والشعارات والأنواط العسكرية في عدد من محلات بيع وخياطة الملابس العسكرية بمدينة الرياض، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

وأغلقت اللجنة الأمنية محلين تعمل بدون تراخيص نظامية، وتم مصادرة 80 بدلة عسكرية، جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها اللجنة الأمنية بشكل مستمر بناءً على توجيهات ومتابعة سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

يذكر أن الجولة التفتيشية نفذت بمشاركة وزارة التجارة، ومكتب العمل بمنطقة الرياض، ووزارة الحرس الوطني، وشرطة منطقة الرياض، ورئاسة أمن الدولة، وجوازات منطقة الرياض.