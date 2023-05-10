التشكيل الرسمي لمباراة #ميلان و #إنتر في #دوري_أبطال_أوروبا

أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق إيه سي ميلان عن التشكيل الذي سيخوض به لقاء ديربي الغضب، وجاء التشكيل علي النحو التالي:

حراسة المرمي: ماينان

خط الدفاع: كالابريا، كيير، توموري، هيرنانديز

خط الوسط: تونالي، كرونيتش، سالماكرز، إسماعيل بن ناصر، دياز

الهجوم: جيرو

كما أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لنادي إنتر ميلان عن التشكيل الذي سيخوض به معركة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وجاء التشكيل علي النحو التالي:

حراسة المرمي: أونانا

خط الدفاع: دارميان، أتشيربي، باستوني

خط الوسط: دومفريس، باريلا، تشالهان أوغلو، مخيتريان، ديماركو

خط الهجوم: مارتينيز، دجيكو

وينطلق اللقاء في تمام الساعة ال 10 مساءا علي ستاد جوزيبي مياتزا المعروف بال"سان سيرو" معقل فريقي ميلان.