التشكيل الرسمي لمباراة #ميلان و #إنتر في #دوري_أبطال_أوروبا

أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق إيه سي ميلان عن التشكيل الذي سيخوض به لقاء ديربي الغضب، وجاء التشكيل علي النحو التالي:
حراسة المرمي: ماينان
خط الدفاع: كالابريا، كيير، توموري، هيرنانديز
خط الوسط: تونالي، كرونيتش، سالماكرز، إسماعيل بن ناصر، دياز
الهجوم: جيرو
كما أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لنادي إنتر ميلان عن التشكيل الذي سيخوض به معركة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وجاء التشكيل علي النحو التالي:
حراسة المرمي: أونانا
خط الدفاع: دارميان، أتشيربي، باستوني
خط الوسط: دومفريس، باريلا، تشالهان أوغلو، مخيتريان، ديماركو
خط الهجوم: مارتينيز، دجيكو
وينطلق اللقاء في تمام الساعة ال 10 مساءا علي ستاد جوزيبي مياتزا المعروف بال"سان سيرو" معقل فريقي ميلان.