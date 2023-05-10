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التشكيل الرسمي لمباراة #ميلان و #إنتر في #دوري_أبطال_أوروبا

10 مايو 2023 · < 1 minute

أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق إيه سي ميلان عن التشكيل الذي سيخوض به لقاء ديربي الغضب، وجاء التشكيل علي النحو التالي:

 

حراسة المرمي: ماينان

 

خط الدفاع: كالابريا، كيير، توموري، هيرنانديز

 

خط الوسط: تونالي، كرونيتش، سالماكرز، إسماعيل بن ناصر، دياز

 

الهجوم: جيرو

 

كما أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لنادي إنتر ميلان عن التشكيل الذي سيخوض به معركة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وجاء التشكيل علي النحو التالي:

 

حراسة المرمي: أونانا

 

خط الدفاع: دارميان، أتشيربي، باستوني

 

خط الوسط: دومفريس، باريلا، تشالهان أوغلو، مخيتريان، ديماركو

 

خط الهجوم: مارتينيز، دجيكو

 

وينطلق اللقاء في تمام الساعة ال 10 مساءا علي ستاد جوزيبي مياتزا المعروف بال"سان سيرو" معقل فريقي ميلان.