منتخب السيدات السعودي يلتقي فلسطين وديًا للمرة الثانية غدًا #السعودية

يلتقي المنتخب السعودي الأول للسيدات غدًأ الخميس أمام المنتخب الفلسطيني، في ثاني مباراة ودية تجمع بين المنتخبين خلال الأسبوع الحالي.
وانتهت مواجهة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للسيدات أمام منتخب فلسطين بالتعادل عقب المباراة الودية الدولية الأولى، التي أُقيمت مساء الأحد الماضي ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
ويواجه المنتخب السعودي الأول للسيدات نظيره الفلسطيني غدًا ضمن معسكر المنتخب السعودي الإعدادي لإعداده للاستحقاقات الرسمية القادمة بعد دخوله التصنيف الدولي للاتحاد الدولي لكرة القدم والمقام حاليًا بمدينة جدة، الذي انطلق الاثنين الماضي ويستمر حتى الحادي عشر من مايو الجاري.