العراق و #إيران يتفقان على تشكيل لجان لبحث تطوير الحقول المشتركة

قالت وزارة النفط العراقية، إن العراق وإيران يتفقان على تشكيل لجان لبحث تطوير الحقول المشتركة وفق الاتفاقات الدولية.

وقالت وزارة النفط في بيان إن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني أكد خلال استقباله وزير النفط في جمهورية ايران الاسلامية جواد أوجي عمق العلاقات والروابط التاريخية والثقافية والاقتصادية بين البلدين.

وأضاف عبد الغني: "الاجتماعات الثنائية أسفرت عن الاتفاق على تشكيل اللجان لبحث تطوير الحقول المشتركة وفق صيغ الاتفاقات الدولية، والتعاون في قطاعات التصفية والبتروكيماويات والحفر والتدريب، وخطوط الأنابيب والبنى التحتية".

وعبر وزير النفط الإيراني جواد أوجي عن رغبة بلاده في توسيع آفاق التعاون في تنفيذ المشاريع المشتركة في قطاعات النفط والغاز ومشاريع بناء وتطوير المصافي، ومد خطوط أنابيب النفط والغاز، ونظافة البيئة وإزالة الملوثات، والتنسيق في منظمة أوبك.