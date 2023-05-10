لجنة بمجلس النواب الأمريكي تدرس مشروع قانون للضغط على #أوبك #عاجل

تدرسة لجنة بمجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون للضغط على "أوبك"، حتى تتوقف عن إقرار تخفيضات في الإنتاج يمكن أن ترفع أسعار الوقود.

ووفقا لوكالة "رويترز" ومن المتوقع أن تصوت اللجنة على مشروع القانون المعروف باسم "لا منظمات لمنتجي ولا لمصدري النفط" (نوبك) الذي من شأنه تغيير قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي لتجريد الدول الأعضاء بتحالف أوبك+ وشركاتها النفطية الوطنية من الحصانة السيادية التي تحول دون مقاضاتها بسبب التلاعب بالأسعار.

كانت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قدمت مشروع قانون مشابه لمجلس الشيوخ في مارس الماضي.

ويشكك محللون في إمكان إقرار مشروع قانون نوبك في الكونجرس في حين أن أسعار النفط منخفضة نسبيا وسط مخاوف بالسوق من حدوث ركود.

ويتعين أن يحصل مشروع القانون على موافقة اللجنتين القضائيتين بمجلسي النواب والشيوخ، وعلى موافقة المجلسين بكامل هيئتهما قبل توقيع الرئيس جو بايدن عليه حتى يتحول إلى قانون نافذ.