حقيقة منع محجبة من دخول أحد المطاعم في #مصر.. رد رسمي من #السياحة

ردّت وزارة السياحة المصرية، مساء اليوم، على واقعة منع محجبة من دخول أحد المطاعم.

وقال محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار المصرية، إنه لا صحة لما تم تداوله عبر "السوشيال ميديا" من معلومات عن قيام إحدى المنشآت السياحية بمنع دخول المحجبات من روادها.

وأكدت الوزارة أنها لاحظت أثناء عملية التفتيش استقبال المنشأة لجميع روادها دون استثناء ووجود عدد من روادها من المحجبات يمارسن حياتهن بشكل طبيعي.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بمقطع فيديو تزعم فيه فتاة أنها منعت من دخول مطعم شهير بالقاهرة لأنها محجبة.