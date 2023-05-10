أسرار تكشف لأول مرة.. كيف نجا #البرهان من القتل على يد “الدعم السريع”؟ #عاجل

قالت مصادر في الجيش السوداني، إن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، كاد يفقد حياته على يد قوات الدعم السريع في الساعات الأولى من الصراع داخل مقر القيادة.

وكشفت وكالة “رويترز” في تقرير لها عن الساعات الأولى من الاشتباكات العسكرية مع قوات الدعم السريع، إذ نقلت شهادة حارس البرهان، الذي قال إن قائد الجيش حمل بندقية “كلاشنيكوف” وفتح النار بنفسه على المهاجمين الذين اقتحموا مقر القيادة.

وأوضح أن رجال الأمن قاموا بنقل البرهان إلى مكان آمن، مشيرا إلى أنه كان من الممكن قتل البرهان في الأيام الأولى للاشتباكات.

وأشار حارس البرهان إلى قوات الدعم السريع قتلوا أكثر من 30 شخصًا من حراس البرهان قبل الانسحاب.