ديربي الغضب.. #إنتر يهزم #ميلان بثنائية في #دوري_أبطال_أوروبا

حسم انتر ميلان مواجهة الذهاب من دور نصف نهائي دوري ابطال اوروبا ضد ميلان بعدما تفوق بثنائية نظيفة في اللقاء الذي اقيم على ملعب سان سيرو ليخطو الانتر خطوة أولى نحو المباراة النهائية بعد غياب 13 سنة.

تقدم الانتر في شوط اللقاء الأول بثنائية نظيفة احرزها مع اول 11 دقيقة في عمر اللقاء، بعدما سجل دجيكو الهدف الاول من ركنية ترجمها برأسه في المرمى، قبل أن يسجل مختاريان ثاني الاهداف بتسديدة عكست التدهور الدفاعي للميلان الذي لم يسدد اي تسديدة على المرمى في الشوط الأول

افتتح الميلان الشوط الثاني بتسديدة من دياز مرت بجوار القائم الايمن للحارس مع الدقيقة 49 ليرد الانتر بهجمة خطيرة في الدقيقة 53 بعدما انفرد دجيكو بالحارس ولكن خروج رائع من ماينان منعه من التسجيل ليحافظ على حظوظ ميلان في العودة.

وتمكن ميلان مع الدقيقة 62 من الاقتراب اكثر من التسجيل بعد هجمة بدات بتشتيت من مانيان لتصل لاوريجي الذي سيطر على الكرة ومررها لجيرو الذي منحها لتونالي على حدود المنطقة ليسددها ولكن ترتطم في القائم وتخرج خارج الملعب في تهديد اول حقيقي للميلان.

وفي الربع ساعة الاخيرة، استمرت محاولات الميلان في العودة ولكن ظل التفوق التكتيكي للانتر قائم لينتهي اللقاء بفوز مستحق لصالح الانتر في ديربي الغضب في انتظار لقاء العودة بعد اسبوع من اليوم لحسم بطاقة التأهل للمباراة النهائية في اسطنبول.