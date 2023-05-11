ارتفاع أسعار #النفط.. وخام “#برنت” يسجل 76 دولارا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط اليوم، في التعاملات الآسيوية المبكرة ، بعد أن طغى تأثير الطلب القوي على الوقود في الولايات المتحدة على المخاوف من احتمال تخلف البلد الأكثر إنتاجا واستهلاكا للنفط في العالم عن سداد ديونه.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 76.80 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 39 سنتا إلى 72.96 دولار، بحسب بيانات "رويترز".

وتراجعت مخزونات البنزين الأميركية بمقدار 3.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، أي أكثر بكثير من 1.2 مليون برميل توقعها المحللون. كما أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء تراجع مخزونات نواتج التقطير.