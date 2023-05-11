هل تغيير الحالة الاجتماعية يؤثر على الدعم؟.. “#حساب_المواطن” يوضح #عاجل

كشف برنامج "حساب المواطن" مدى تأثير تغيير الحالة الاجتماعية على الدعم المقدم للمستفيد من البرنامج.

وأوضح في رده على استفسار أحد المستفيدين حول ما إذا كان التغيير في الحالة الاجتماعية لأحد أفراد الأسرة كـالزواج مثلاً يؤثر على أهليه الدعم، ليُجيب "حساب المواطن" بأنه سيتم دراسة استحقاق رب الأسرة دون احتساب التابع، وفي حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشمل المستفيد الدعم.

وكان حساب المواطن قد أودع أمس الأربعاء مستحقات الدفعة 66 دفعة شهر مايو الجاري في حسابات المستفيدين المستوفين لكافة الشروط.

وقال برنامج حساب المواطن عبر حسابه على موقع «تويتر»، إن مبالغ دعم المستفيدين بلغت 3.6 مليار ريال، لـ11.1 مليون مستفيد وتابع، مشيرًا إلى 75% من المستفيدين تحصلوا على الدعم.