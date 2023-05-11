أرامكو تنفي إيقاف خططها للهيدروجين الأزرق مؤقتًا.. وتؤكد: إنتاج 11 مليون طن بحلول 2030

نفت شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية» الإدعاءات التي تزعم بإيقاف خططها للهيدروجين الأزرق مؤقتًا، مؤكدة أن هذه الإدعاءات غير دقيقة.

وذكرت الشركة في بيان، اليوم، أن هدفها لإنتاج ما يصل إلى 11 مليون طن من الأمونيا الزرقاء، التي تُعد ناقلًا للهيدروجين الأزرق، بحلول عام 2030، يبقى قائمًا دون تغيير.

وأضافت أنها ستواصل العمل مع العملاء المحتملين والأطراف المعنية الأخرى في جميع أنحاء العالم لتحقق تقدمًا حقيقيًا عبر سلسلة قيمة الهيدروجين الأزرق، ويشمل ذلك الحصول مع «سابك» على أول شهادة مستقلة في العالم لإنتاج الأمونيا الزرقاء والهيدروجين الأزرق، بالإضافة إلى تسليم 3 شحنات من الأمونيا الزرقاء للعملاء في آسيا.