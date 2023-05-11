العدل: مركز #تدقيق_الدعاوى ينجز 4.8 ملايين عملية

أنجز مركز تدقيق الدعاوى نحو 4.8 ملايين عملية لتدقيق صحائف الدعوى الواردة إلى جميع محاكم المملكة منذ إنشاء المركز وحتى اليوم.

وقالت وزارة العدل: إن المركز يسهم في خفض المدة الزمنية لنظر القضايا، وعدد الجلسات، وتسهيل إجراءات رفع الدعوى، بما يعزز ترسيخ تطبيقات القضاء المؤسسي ورفع كفاءة العمل والإنجاز.

وبينت أن المركز يستهدف خدمة المستفيدين عبر رفع جاهزية ملف القضية، والتأكد من اكتمال جميع المتطلبات الأساسية للدعوى قبل إحالتها إلى الدائرة، حيث يعمل وفق مسار يضمن الارتقاء بالعمل العدلي، ويوفر الوقت والجهد على المستفيد تحقيقاً للعدالة الناجزة.