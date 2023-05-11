القصيم.. ضبط المتسترين في قطاع #زينة_السيارات

نفّذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في منطقة القصيم، أمس، جولات تفتيشية على قطاع زينة السيارات؛ لضبط المتسترين في هذا المجال .

وشهدت الحملة مشاركة العديد من الجهات، منها وزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وشرطة منطقة القصيم.

وتستهدف هذه الجولات، الرقابة والمتابعة لحالات اشتباه جرائم التستر التجاري، ودعا البرنامج عموم المستهلكين في المنطقة إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى عبر تطبيق " بلاغ تجاري".