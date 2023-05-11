حاخام يهودي: هذا هو الشعب العربي الأكثر كراهية لليهود

شن الحاخام الإسرائيلي يشيفا هجاري إدلشتاين، رجل دين من إحدى المستوطنات اليهودية، هجوما حاداً على العرب، مختصاً بالهجوم من وصفهم بـ«الشعب العربي الأكثر كرهاً لليهود».

وقال «إدلشتاين» في تصريحات نقلتها القناة العاشرة الإسرائيلية: «نحن محاطون بالأعداء من جميع الجهات، من البحر، ومن هنا ومن هنا، في كل مكان، كل الأمم تكرهنا، وعلى رأسهم مصر، نحن نحتاج لمعجزة والعناية الإلهية للتخلص منهم»، واصفاً المصريين بأنهم «أكثر الشعوب كراهية لليهود».

وأضاف الحاخام اليهودي المتطرف: «الآن هناك تهديدات رهيبة من العرب، إنهم يوجهون لليهود تهديدات كبيرة»، معتبراً أنه «واجب على من يتعلمون التوراة إنقاذ كل إسرائيل، وذلك بالعمل على إنهاء كل أعداء إسرائيل».