18 خطة مشروع تنموي لـ #المنظمات_غير_الربحية في #المملكة

خرجت ورشة عمل إدارة المشاريع التنموية، التي نفذها برنامج بناء القدرات في مقر مؤسسة الملك خالد، ضمن برنامج "أهالينا" لبناء القدرات، بـ18 خطة مشروع تنموي، تخدم المستفيدين من عمل المنظمات.

وأكدت الورشة أهمية تنظيم جلسات توجيه وإرشاد لاحقة لمدة 90 يومًا، يتخللها مناقشة أهم مدخلات ومخرجات إدارة المشاريع التنموية وأحدث الممارسات في تطبيق الأدوات العلمية والمنهجية، إضافةً إلى عكس المفاهيم المكتسبة وتطبيقها على أرض الواقع.

وقدّمت الورشة فهمًا شاملًا حول إدارة المشاريع، ونموذج حياة المشروع، وإعداد ميثاق المشروع، وتناولت على مدى 5 أيام مراحل تخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقييم المشروع، كونها عصب عمل المنظمات غير الربحية.