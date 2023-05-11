والدة #رونالدو تكشف حقيقة خلافاته مع #جورجينا: “جدال أزواج”

كشفت ماريا دولوريس دوس سانتوس أفيرو، والدة النجم كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر لكرة القدم، حقيقة ما تردد عن وجود خلافات يين نجلها، وصديقته عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز

وقالت "أفيرو" أثناء حضورها افتتاح متجر في بلدتها ماديرا، في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "كل هذه أكاذيب ولا أساس لها من الصحة على الإطلاق".

وأضافت: "كل زوجين يتجادلان، ولكن كل ما يكتب في هذا الإطار محض أكاذيب".

وزعمت تقارير عدة خلال الأسابيع الأخيرة، أن العلاقة بين رونالدو وجورجينا، والتي تربطهما منذ عام 2016، على وشك الانتهاء، بسبب الاهتمام المفرط لعارضة الأزياء الإسبانية بذاتها، الأمر الذي ظهر بشكل لافت خلال فيلمها على "نتفليكس"، وهوسها بالإنفاق والتسوق.

لكن النجم البرتغالي دحض كل تلك الإشاعات، عبر نشر صورة له على حسابه في موقع "إنستغرام"، مطلع مايو الجاري، برفقة جورجينا وهما يتناولان مشروبا ويقبلان بعضهما في أجواء رومانسية مع تعليق: "نتشارك في الحب".

كما ردت جورجينا بأن من يطلقون هذه الشائعات، هم مجموعة من الحاقدين والحاسدين.