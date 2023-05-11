عمرها يومين.. زوجان يعرضان رضيعتهما للبيع في دولة عربية: “جاءت بالخطأ”

لجأ زوجان في إحدى الدول العربية إلى عرض طفلة أنجباها حديثاً للبيع عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وبررا بذلك بضيق الحال، وأنها جاءت بالخطأ، في ظل عدم رغبتهما في إنجابها.

الواقعة حدثت في مصر، وبدأت برصد الأجهزة الأمنية عرض صفحة على موقع "فيسبوك" باسم "صحاب يعني"، طفلة حديثة الولادة عمرها يومين للبيع.

وتوصلت التحقيقات إلى أن الأب "ع. س" وراء الإعلان عن بيع رضيعته، بالاشتراك مع زوجته، وبالتواصل معه عن طريق مصدر سري تم ضبطه.

وقالت الزوجة أمام النيابة العامة، في القضية التي تحمل رقم 12061 لسنة 2023، إنها تساعد زوجها بالعمل في تنظيف الشقق السكنية، ولديهما 4 أطفال أكبرهم 20 سنة وأصغرهم عمرها يومين، ودخلهم الشهري لا يتعد 4 آلاف جنيه، مضيفة: "حالتنا وظروفنا صعبة".

وأضافت الأم أنها قررت وزوجها عدم الإنجاب مرة أخرى، معتبرة أن "الحمل الأخير حدث بالخطأ، وليس بإرادتهما، حتى أنني حاولت الإجهاض، لكن الأطباء رفضوا ذلك نهائياً، باعتباره خطر على حياتي".

وأشارت إلى أن زوجها أخبرها بأنهم يعيشون في فقر شديد، وهناك من يحلم بالإنجاب، عارضاً عليها بيع الطفلة.

وأتمت "رفضت الأمر في البداية واعتقدت أنه حرام، لكني عدت ووافقت مع ضغط زوجي".