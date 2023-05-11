اليوم الثالث للعدوان الإسرائيلي على #غزة.. ارتفاع عدد شهداء فلسطين

يتواصل عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي على قطاع غزة المحاصر في فلسطين، ويأتي ذلك بينما تتواصل الجهود المصرية لإقرار هدنة تحقن الدماء.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع عدد الشهداء إلى 28 شهيدا و86 مصابا.

وعن المعاناة الإنسانية بالقطاع، قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن هناك 292 من مرضى الأورام والقلب يرفض الاحتلال الإسرائيلي خروجهم لتلقي العلاج خارج غزة، والطواقم الطبية والمنشآت الصحية في القطاع مستهدفة من الاحتلال.

في السياق، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، إصابة إسرائيلي بشظية جراء الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة.

واستهدفت قوات الاحتلال أراض زراعية قرب مدخل مخيم المغازي وسط قطاع غزة.