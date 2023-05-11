تخبط عالمي.. صندوق النقد يحذر من تداعيات تخلف #أمريكا عن سداد ديونها

تصريح مقلق أدلى به صندوق النقد الدولي، مساء اليوم الخميس، بشأن مخاوف من تخلف أمريكا عن سداد ديونها.

وحذر قال صندوق النقد الدولي من تخلف الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد ديونها، مشيرًا إلى أن إخفاقها في رفع سقف ديونها سيكون له "تداعيات خطيرة للغاية" على الاقتصاد العالمي، في الإشارة إلى ذلك ارتفاع تكاليف الاقتراض المحتملة.

ودعت جولي كوزاك المتحدثة باسم الصندوق السلطات الأمريكية للحذر بشأن نقاط الضعف الجديدة في القطاع المصرفي الأمريكي، بما في ذلك البنوك الإقليمية، والتي يمكن أن تظهر .. في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة.