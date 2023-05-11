أمريكا تقطع لسان #حزب_الله اللبناني

عاقبت الولايات المتحدة الأمريكية،اليوم، ما يسمى حزب الله اللبناني بشن حملة على مواقعه الإلكترونية.

وقررت وزارة العدل الأميركية حجبت 13 موقعا إلكترونيا لحزب الله، مؤكدة أن تشغيلها وتمويلهاتستخدم سجلّات أمريكية للإنترنت.

وتشمل النطاقات الإلكترونية التي تم حجبها الموقع الشخصي لنائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم والموقع الرئيسي لهيئة دعم المقاومة الإسلامية، الذراع التمويلية لحزب الله، ومواقع تديرها قناة المنار التلفزيونية التابعة للحزب.

وبات يظهر على شاشة متصفحي هذه النطاقات بيان من صفحة واحدة مكتوب بالإنجليزية والعربية يفيد الإيقاف.