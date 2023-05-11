كاتب: ارتفاع تكاليف الصيانات في الوكالات من أسباب زيادة أعداد الفنيين غير المؤهلين

قال الكاتب حمد القاضي، إن ارتفاع تكاليف الصيانات في الوكلات من أسباب زيادة أعداد الفنيين غير المؤهلين، موضحا: "يجب ألا يأتي فني أو مهني إلى المملكة إلا إذا كان مُدرب تدريب جيد على أيدي خبراء".

وأضاف في برنامج "ياهلا" على قناة "روتانا خليجية"، أنه لا بد أن كل مهني تكون لديه رخصة مهنية تؤكد أنه مؤهل لممارسة مهنته.

وتابع: "ثقافة العيب بدأت تختفي تجاه بعض المهن لدى السعوديين"، مطالبا وزارة الموارد البشرية بتعاون مع مؤسسة التدريب المهني بفحص العمالة الموجودة داخل المملكة وإعادة تأهيل ما يحتاج لتأهيل بمقابل.