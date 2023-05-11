فريق طبي بـ” قوى الأمن” ينجح في استئصال ورم سرطاني في قاع الجمجمة بالمنظار

تمكن فريق طبي متخصص في مستشفى قوى الأمن بالرياض من إنهاء معاناة مريض من ورم سرطاني نادر في قاع الجمجمة، في عملية نادرة وعالية الخطورة.

واستخدم الفريق الطبي في الجراحة المنظار الجراحي عن طريق الأنف دون أي شق جراحي خارجي.

وكان المريض يعاني من أعراض غير مباشرة منها عدم استقرار نسبة أملاح الدم ما أدى إلى احتباس البول وتغير في السلوك الإدارك، وبعد إجراء الفحوصات السريرية والإشعاعية اللازمة تبين وجود ورم في قاع الجمجمة ضاغط على جذع الدماغ ومحيط به شرايين الدم المغذية للدماغ وأعصاب الحركة والاحساس، وتم إتخاذ القرار الطبي بمشاركة وحدة المخ والأعصاب وطب التخدير بإجراء العملية، وفقا للدكتور إبراهيم العريفي استشاري جراحة الجيوب الأنفية بالمنظار، المشارك ضمن الفريق الطبي المعالج.

وقال الدكتور باسم نور إلهي أخصائي أول جراحة المخ والأعصاب المشارك ضمن الفريق الطبي، إن خطورة هذه العملية تكمن في موقع الورم المعقد في مقدمة جذع الدماغ مما يتطلب فريق طبي متمكن وتجهيزات طبية متقدمة.

وأكد أن استئصال الورم شكل تحديًا كبيرًا للفريق الطبي نظرًا لموقعه القريب من المراكز الحيوية، ولكن خرج المريض من غرفة العمليات دون حدوث أي مضاعفات، ويتلقى الرعاية الطبية تمهيداً لخروجه