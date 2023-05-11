تغيير شامل في ملاعب الطائف الرياضية.. تقنية حديثة تضاهي العالمية

باتت محافظة الطائف تستخدم أحدث التقنيات في المنشآت الرياضية والتي تتضمن درجة عالية من التقنية الحديثة.

وأعلنت وزارة الرياضة عن تنفيذ مشاريع تطويرية بتوجيه من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مؤكدة أنه سيتم استخدام أحدث التقنيات على المستوى العالمي في ملاعب الطائف وتنفيذ عدد من المشاريع تشمل تغيير "كشافات الإضاءة، مقاعد الجماهير، وأنظمة الصوت وشاشات العرض الإلكترونية، وأنظمة كاميرات المراقبة".

وتماثل هذه ما هو موجود في أكبر الإستادات الرياضية في برشلونه ولندن وليفربول، وفقا لبيان الوزارة.

وأعلنت عن تنفيذ أول ملعب للكريكيت في منشآت وزارة الرياضة في المملكة في المعسكر الدائم بالطائف.