موسم استثنائي وأرقام تاريخية.. 600 مليون ريال لموسم السياحة في صيف 2023 بالسعودية

أعلن وزير السياحة أحمد الخطيب، اليوم الخميس، عن رصد 600 مليون ريال لموسم صيف 2023 للتعريف بالوجهات السياحية في السعودية.

ووصف وزير السياحة أداء القطاع خلال الربع الأول من العام الحالي 2023 بالتاريخي من حيث عدد الزوَّار والإنفاق.

وعبّر عن سعادته بالنتائج التي تحققت خلال شهر رمضان الماضي، مؤكدا أن النتائج كانت مذهلة ولم يسبق أن تم تحقيقها من قبل.

وأشار إلى أن أعداد المعتمرين تخطت 6 ملايين معتمر من داخل وخارج المملكة، وبلغت نسبة الإشغال في قطاع الضيافة بمكة والمدينة أرقاماً غير مسبوقة.

جاء ذلك خلال اللقاء الشهري لوزير السياحة مع المستثمرين في قطاع السياحة بالسعودية.

وأوضح الخطيب أن هذه البداية القوية مبشرة ومشجعة، والوزارة تكثف جهودها واستعدادها لإطلاق حملة موسم الصيف لهذا العام.