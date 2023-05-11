يوفنتوس ينجو من الخسارة أمام #إشبيلية في #الدوري_الأوروبي

نجح فريق يوفنتوس الإيطالي في تحقيق التعادل أمام إشبيليه الإسباني بهدف لمثله في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ونجح يوسف النصيري في تسجيل هدف التقدم لمصلحة أشبيلية في الدقيقة 26، قبل أن يتعادل فيديريكو جاتي لمصلحة يوفنتوس في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

بتلك النتيجة، تأجل حسم التأهل للدور النهائي إلى مباراة العودة، التي ستقام على ملعب أشبيلية يوم الخميس القادم، حيث يتطلع كل فريق للانتصار من أجل الظفر بورقة الترشح للمباراة النهائية.

وفاز فريق روما الإيطالي على نظيره باير ليفركوزن بهدف نظيف، في منافسات الدوري الأوروبي، مساء الخميس.

بحلول الدقيقة 63، نجح إدواردو بوف في خطف هدف الفوز لروما، حيث سدد بهدوء بقدمه اليسرى في الزاوية بعيدًا عن متناول الحارس، بعد تمريرة وصلته من تامي أبراهام.

حسمت المباراة بفوز روما بهدف نظيف، وسيلتقي الفريقان مجددًا يوم الخميس المقبل لخوض مباراة الإياب.