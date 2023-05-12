نبأ سار من “#الصحة_العالمية” بشأن انتشار فيروس #جدري_القردة

أصدرت منظمة الصحة العالمية نبأ سار بشأن انتشار فيروس جدري القردة، مؤكدة أن جدري القردة لم يعد حالة طوارئ صحية عالمية.

وصرح المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي ، بأن لجنة خبراء بمنظمته توصلت إلى أن التراجع الكبير في عدد الحالات خلال الشهور الأخيرة، بنحو 90% أقل في عدد الحالات خلال الشهور الثلاثة الماضية، يشير إلى أن المرض لم يعد يمثل خطورة كبيرة.

وفي البداية، أثار التفشي ارتباك الخبراء عندما انتشر المرض المرتبط بالجدري في أكثر من 100 دولة العام الماضي.

يشار إلى أن جدري القردة مرض نادر يمكن أن ينتقل من الحيوان للإنسان وبالعكس.

وتشمل أعراضه الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق وطفحاً جلدياً يشبه الجدري على اليدين والوجه.