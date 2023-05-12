الأخبار المحلية

#طقس الجمعة.. “#الأرصاد”: سماء غائمة مع نشاط للرياح تحد من الرؤية الأفقية على عدة مناطق

12 مايو 2023 · < 1 minute
أرصاد
توقعات الطقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بأن سماء غائمة جزئيا مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك.

و تمتد الحالة الجوية إلى الأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

فيما تكون الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية.