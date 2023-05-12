انخفاض أسعار #الذهب في #المملكة اليوم.. وعيار 21 يسجل 212 ريال للجرام

شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الجمعة، انخفاضا طفيفا مقارنةً بالأسعار التي سجلها الأيام الماضية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 212.15 ريال، 56.57 دولار، وعيار 18 وصل إلى 181.84 ريال، 48.49 دولار.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 242.46 ريال، 64.66 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 222.25 ريال، 59.27 دولار.

سعر الجنيه الذهب

وجاء سعر الجنيه الذهب اليوم في المملكة، كما يلي:

سعر الجنيه الذهب عيار 21 وزن 8 جرامات 2,070.06 ريال.

سعر الجنيه الذهب عيار 22 وزن 8 جرامات، 2,168.64 ريال.

سعر الجنيه الذهب عيار 24 وزن 8 جرامات، 2,365.79 ريال.