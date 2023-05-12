بسبب فيديو إباحي .. انسحاب أكبر المنافسين لـ”#أردوغان” في الانتخابات الرئاسية

بسبب تداول مقطع إباحي مزعوم ، انسحب محرم إنجه، أحد أكبر المنافسين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية التي ستجري منتصف الشهر الجاري.

وانتشر هذا المقطع بين الأتراك بشكل واسع على مواقع التواصل، مشكلاً أحد الأسباب التي حثت مدير المدرسة السابق والعضو القديم في حزب الشعب الجمهوري (CHP) إلى الانسحاب، ما عزز فرص النجاح للمرشحين الآخرين أردوغان وزعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو.

إلا أن إنجه، الذي خسر أمام أردوغان عام 2018، أكد أن الشريط الجنسي المزعوم الذي تم تداوله عبر الإنترنت مزيف، وقد استخدمت فيه لقطات مأخوذة من "موقع إباحي إسرائيلي".

أما كمال كيليتشدار أوغلو، المعارض لأردوغان في الانتخابات الرئاسيّة التي ستُجرى في 14 مايو، فاتهم روسيا باللجوء إلى أساليب لتزوير.

وكتب بتغريدة على حسابه في تويتر مساء أمس الخميس "أيها الأصدقاء الروس الأعزّاء، أنتم تقفون وراء عمليّات المونتاج والمؤامرات والتزوير والتسجيلات التي كُشِفت في هذا البلد".

وأضاف محذرا: "إذا كنتم تريدون صداقتنا بعد 15 مايو، فلا تمسّوا الدولة التركيّة، فنحن نؤيّد دومًا التعاون والصداقة".